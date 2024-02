Il Forte dei Marmi si rituffa nel campionato. A Valdagno per dimenticare l’eurodelusione

Archiviata la pesante sconfitta di Barcellona e l’eliminazione dalla Champions League, anche se manca ancora una partita, il Porsche Centre Forte dei Marmi riparte in campionato con il posticipo odierno alle 18 sulla pista del Palalido di Valdagno, contro un avversario storico in questo terzo millennio. In contemporanea si giocano anche Breganze-Trissino e Montebello-Lodi a completamento della 19ma giornata, sesta di ritorno, di serie A1.

Il Valdagno, che è reduce dalla vittoria di Giovinazzo, è un interessante mix di esperienza, con Emanuel Garcia, Piroli e Davide Motaran (ex rossoblu) e un gruppo di giovani: dagli argentini Giuliani (miglior realizzatore con 20 reti) e Vega, allo spagnolo Borregan (assente in Puglia) agli italiani ex Trissino Leonardo Diquigiovanni e Bovo, portiere alla prima, molto positiva, stagione da titolare. Il tutto assemblato da Luca Chiarello, alla guida della squadra dalla passata stagione in cui subentrò a Mir dopo aver lasciato Montebello.

Passando alla formazione di Alessandro Bertolucci, Gnata e compagni devono lasciarsi alle spalle sia la sconfitta, sia la delusione per l’uscita da un girone di Champions difficile e concentrarsi sugli obiettivi nazionali che già fra poco più di un mese, porteranno ad assegnare la coppa Italia. Nella trasferta catalana la squadra, dopo aver giocato alla pari per quasi metà della prima frazione, una volta andata sotto di due reti in meno di un minuto, non è stata più in grado di sviluppare efficacemente la propria manovra. Stasera, su una pista ostica e contro un avversario in forma sarà importante, anche se per niente facile, riprendere a fare punti per tenere a distanza un Trissino galvanizzato anche dal poter proseguire il cammino europeo.

Intanto il Forte si è assicurato l’organizzazione delle finali di tutte le coppe Italia il 23 e 24 marzo. I rossoblù se la vedranno in semifinale con il Lodi (altra semifinale Trissino-Follonica), mentre le semifinali della coppa di serie A2 saranno Cgc-Roller Bassano e Modena-Matera.

G.A.