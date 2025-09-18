Il Forte guarda al futuro. E punta sui talenti locali

Una squadra di fortemarmini per la serie A2 di hockey su pista . È il Forte dei Marmi, guidato da Andrea Facchini, volto nuovo del secondo campionato nazionale. Squadra creata appositamente dalla società rossoblù per dare spazio, far crescere, i giovani ragazzi del Forte. E siccome di giovani stiamo parlando la triade Tosi-Luisi-Crudeli proprio ad un allenatore come Facchini, da sempre impegnato a far crescere prospetti validi. I volti più noti, semplicemente perché hanno già bagnato il loro esordio sono il portierino Raffaello Ciupi, gli esterni Piercarlo Cacciaguerra, Diego Chereches e Gabriel Ambrosio, oltre all’attaccante Tommaso Giovannelli, tutti elementi che in A2 troveranno minuti importanti per poi poter essere definitivamente lanciati in A1.

Facchini, coadiuvato dal professor Matteo Pasquini per la preparazione fisica, ha già le idee molto chiare: "La squadra ha un’età media di 19 anni, quindi molto giovane, ma il progetto è proprio questo: far crescere il più possile i ragazzi con DNA Forte ed io sposo completamente questa idea. Il mio compito sarà quello di farli crescere strada facendo, accettando probabili e necessari errori per poi modificarli dove possibile. L’obiettivo formale sarà quello di ottenere la salvezza e con questo gruppo parteciperemo anche al campionato Under 23". A completare la rosa i portieri Lapo Barsi e Giulio Bacci, gli esterni Lorenzo Giovannelli, Fabio Lossi, Alessio Ambrosio, Brando Del Medico, Francesco Bertonelli e German Balestrero, quest’ultimo arrivato dalla Rotellistica Camaiore.

Sergio Iacopetti