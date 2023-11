Il Forte per il sorpasso. Oggi può volare in testa

Il recupero della quinta giornata di serie A1 porta il Centro Porsche Forte dei Marmi a Montebello Vicentino per una sfida che, se vinta, lancerebbe i rossoblu solitari in testa alla classifica e con ancora una partita da recuperare (a Vercelli il 6 dicembre). Alta quindi la posta in palio per la formazione di Alessandro Bertolucci che finora ha sempre e solo vinto. Attenzione però a un avversario che ha iniziato bene il campionato anche se è reduce dalla sconfitta con il Sandrigo di tre giorni fa. La squadra allenata dall’emergente Mauro Zini, che nella passata stagione era subentrato a Chiarello ed aveva conquistato la salvezza, è stata molto rinnovata e conta su due ex di peso (in prestito) come Luca Lombardi e Andrea Borgo. Nuovo anche il portiere argentino Carrion, come l’ex Cgc Patricio Ipinazar, il portoghese Cardoso e Loguercio (Montecchio). Buono il rendimento fino ad ora, forse anche superiore alle attese, visti i molti nomi nuovi. Prima del posticipo c’erano infatti state le vittorie contro Monza, Breganze e Vercelli. Le due squadre si erano affrontate in precampionato con vittoria del Forte per 8-3, mentre nel recente passato il Montebello è stato sempre avversario ostico e difficile da superare.

Passando al Porsche Centre Forte, la squadra sta viaggiando a pieno regime sia come risultati che come prestazioni. Anche a Lodi, contro un avversario che ha concesso davvero poco, le numerosi varianti tattiche hanno consentito a Gnata e compagni di portare a casa meritatamente tre punti. Stasera, pur giocando fuori casa e senza sottovalutare i rivali, i rossoblu dovranno far valere il ruolo di favoriti per provare a raggiungere la testa della classifica. Da considerare che si avvicina la fine del girone d’andata e il piazzamento delle prime otto stabilirà la griglia dei quarti di coppa Italia. Un motivo in più per cercare e possibilmente trovare la sesta vittoria. Stasera si recupera anche Lodi-Sarzana prevista alla seconda giornata e anch’essa importante per le zone alte della classifica.

G.A.