Il Forte torna al comando. Battuto anche il Follonica

Forte dei Marmi – Il Forte dei Marmi batte meritatamente (4-2, primo tempo 2-0) un coriaceo Follonica e torna in testa alla classifica di A1 con una partita in meno. Contro i maremmani arriva l’ottava vittoria consecutiva. Padroni di casa al completo mentre i maremmani devono fare a meno di Francesco Banini. . Prima della gara il Forte dei Marmi è stato premiato con il trofeo Bonacossa per l’attività nella stagione 202223.

Iniziano forte i rossoblu che al 2’ impegnano due volte Barozzi con Compagno e Ambrosio e al 4’ colpiscono il palo ancora con Ambrosio servito da Ipinazar. Al 6’ viene espulso Montigel, Barozzi para il tiro diretto di Ambrosio e si ripete durante l’inferiorità numerica della sua squadra su Galbas. All’11’ un tiro di Gil dal limite porta in vantaggio il Forte. Il campione spagnolo colpisce la traversa al 16’ dopo una straordinaria azione personale. Il Follonica agisce in contropiede con Bonarelli con Gnata che para (19’). Al 20’ Barozzi super para tre tiri in sequenza e poco dopo Gnata replica a Montigel. Al 22’ il raddoppio grazie a un tiro di Cinquini da metà pista forse deviato da Ambrosio.

La ripresa inizia con Barozzi che salva su Ipinazar (3’) e Ambrosio (4’), ma è Montigel che sfrutta la prima disattenzione difensiva e accorcia al 5’. Al 10’ Barozzi para un rigore a Torner, ma al 12’ Compagno segna il 3-1 con un tiro dal limite. Pochi secondi e Buralli trasforma il rigore assegnato agli ospiti mantenendo il Follonica sotto di una sola rete. Al 18’ palo di Cinquini dopo un’occasione per parte e al 21’ Ambrosio insacca il 4-2 su azione personale. Pochi secondi dopo viene espulso Montigel a gioco fermo e i rossoblu gestiscono al meglio la superiorità numerica portando a casa l’ottavo, meritato, successo di campionato. La squadra versiliese ha costruito molte occasioni da rete e, dopo un primo tempo pressochè perfetto, nella ripresa ha sofferto forse più del previsto complice un Follonica molto determinato.

G.A.