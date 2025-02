Il Forte torna secondo per una notte. Ancora una vittoria in rimonta

monza

forte dei marmi

MONZA: Velazquez, Bielsa, Galimberti, Piccoli, Zucchetti, Marzonetto, Uva, Riva, Garibaldi. All. Jaquierz.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Ambrosio F., Ipinazar F., Ipinazar P., Torner, Borgo. All. De Gerone.

Arbitri: Carmazzi-Hyde.

Marcatori: 16’pt Piccoli, 23 Ambrosio F.; 10’ st Ipinazar F., 21’ st Torner.’

MONZA – Non ci sono più parole o quasi per definire quello che è il Forte dei Marmi. A Monza, contro una squadra giovane, motivata ed in salute, è arrivato l’ennesimo successo stagionale, fra l’altro, esattamente come quello di mercoledì scorso contro il Follonica, in rimonta. In rimonta ma, stavolta, con meno affanno.

Meno affanno perché il Forte la partita, passata la sfuriata brianzola, l’ha quasi sempre fatta, condotta col piglio della grande squadra. Ambrosio pareggia da bomber vero e sull’1-1 si chiude un primo tempo comunque equilibrato.

Ma è poi nella ripresa che i ragazzi di De Gerone calano l’asso. Il solito Cisco Ipinazar infila con la classica prepotenza, poi a chiudere i giochi ci pensa, con la classica tecnica sopraffina che lo contraddistingue Torner che come al solito si è mosso bene in cabina di regia. Aspettando il risultato del Lodi, impegnato nella non facile trasferta di Bassano di oggi pomeriggio alle 18, il Forte dei Marmi torna ad assaporare il piacere del secondo posto almeno per una notte.

"Ancora una volta i ragazzi hanno dimostrato di che pasta sono fatti - commenta a caldo il ds Antonio Agostini -. Abbiamo lasciato sfogare i brianzoli e poi abbiamo fatto valere la nostra maggior esperienza e miglior tecnica. De Gerone ancora una volta ha studiato perfettamente la partita".

Sergio Iacopetti