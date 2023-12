Il giorno della verità. Supersfida ai campioni

Una sfida al vertice conclude (insieme a Montebello-Giovinazzo) l’undicesima giornata della serie A1 di hockey con il Forte dei Marmi che fa visita alle 18, ai campioni d’Italia del Trissino. Le due squadre sono reduci dai successi di mercoledì e in classifica i veneti, con una partita in più, inseguono i versiliesi con tre punti di ritardo.

Il Trissino è da due anni la dominatrice assoluta in Italia (2 scudetti, 2 Supercoppe 1 coppa Italia) e non solo (Eurolega 2022, coppa Intercontinentale 2023). Tranne l’ultima Supercoppa, i trofei sono stati conquistati con Alessandro Bertolucci (nella foto) in panchina, Francisco Ipinazar e Joan Galbas in pista. Il terzetto di campioni è passato in rossoblu, ma i vicentini non per questo sono meno competitivi. Accanto alle conferme di Zampoli, Davide Gavioli, Malagoli, Mendez, Pinto, Giulio Cocco sono arrivati il portiere Bruno Sgaria (Valdagno), il fuoriclasse argentino Reinaldo Garcia (Porto), mentre in panchina siede il portoghese-angolano Tiago Sousa. Una rosa ampia, di cui fanno parte anche Schiavo e Giulio Piccoli, affidabile e che può continuare a vincere.

Dall’altra parte c’è un Forte dei Marmi che proprio con l’inserimento dei tre ex sembra avere risolto i problemi difensivi e assimilato un gioco spettacolare. E’ facile prevedere che le sfide più importanti fra le due formazioni più forti della serie A1 arriveranno successivamente, quando sarà in palio un titolo, ma anche la partita di stasera è molto interessante perchè è comunque in gioco il titolo di campione d’inverno che assegna la testa di serie numero uno in coppa Italia e perchè gli spunti e gli stimoli sono tantissimi a partire dalla platonica rivincita della finale scudetto 2023 conquistata dal Trissino (4-5, 6-4, 3-0, 4-3). Grazie ai tanti campioni in pista, quella di questo pomeriggio è una partita da godere e che difficilmente tradirà le attese a livello di intensità e spettacolarità.

G.A.