Il giorno dell’Appenninica. Arrivo a Castelnovo Monti

L’Appenninica MTB Stage Race approda in terra reggiana. Oggi, infatti, scocca l’ora della High Mountain Queen Stage, da sempre la tappa più temuta della manifestazione, con partenza da Riolunato e arrivo a Castelnovo Monti dopo 88 km conditi da 3000 metri di dislivello.

Si sale subito in quota sui crinali dell’Appennino dell’Emilia-Romagna. Il primo tratto è su strada asfaltata e forestale fino al Monte Saltello dove comincerà un costante saliscendi con strappi e discese tecniche per circa 45 km, mettendo tossine e fatica nelle gambe degli atleti. Da lì in poi si comincerà a scendere su percorsi tecnici fino a Ligonchio per poi affrontare la salita verso la Pietra di Bismantova prima dell’arrivo a Castelnovo ne’ Monti.

Nel frattempo la corsa ha vissuto ieri il suo terzo atto: a Riolunato la kermesse maschile ha visto il terzo vincitore diverso su altrettante frazioni: sul traguardo modenese vince Andrea Candeago che supera in volata Vincenzo Saitta e il leader Diego Arias, prendendosi il successo sfuggitogli a Vidiciatico.

Tra le donne rivincita di Lola Bakker dopo il crollo di martedì, ma Syd Schulz limita i danni.