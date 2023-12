Il giovane Fabio Santecchia premiato da Giovanni Malagò

Anche il centauro tolentinate Fabio Santecchia, di 12 anni, ha ricevuto un riconoscimento al teatro comunale di Caldarola, per la tappa del Festival Storie "Gino Bartali, il Campione e il Giusto". Con l’occasione, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, con il presidente del Coni Marche Fabio Luna e del presidente dell’unione montana dei Monti Azzurri Giampiero Feliciotti, è stato premiato in virtù dell’impegno e dei risultati raggiunti a livello nazionale nel motocross. Attualmente corre nella classe 85 Junior. Solo pochi giorni fa ha vinto il campionato regionale. A rappresentare l’amministrazione comunale, l’assessore Flavia Giombetti. "Un bel riconoscimento per Fabio, la famiglia e il Moto Club Tolentino che ringraziano l’assessorato allo sport del Comune, la presidenza dell’unione montana Monti Azzurri e il presidente del Coni".