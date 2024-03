Il Giro delle Mura fa 50. Verso un’edizione speciale

Il Giro podistico delle Mura di Ferrara taglia un importante traguardo: 50 edizioni per un evento che ha visto la partecipazione di tantissimi campioni del mezzofondo con il fascino della corsa sulle Mura, simbolo storico-culturale di Ferrara. Sarà l’Ippodromo di Ferrara il contenitore di una lunga giornata di sport e divertimento il prossimo 1 Maggio: i primi a partire saranno i bambini della mini-podistica (ore 9.15), quindi lo start per gli agonisti che percorreranno 12,5 km (ore 9.45). A seguire partiranno i camminatori (7 km) e la nordic walking (12 km). Alle ore 11.20 sarà riproposto il “Trofeo Gambero al galoppo”, gara di retrorunning sulla distanza di un miglio (1609 metri), aperto ai competitivi e agli amatori. Gli agonisti dovranno sfidarsi su un giro unico di 12,5 km con partenza dall’Ippodromo comunale. Si percorreranno circa 1.000 metri sulla pista per poi uscire dall’impianto verso le Mura. I runner toccheranno alcuni dei punti più suggestivi come i bastioni dell’Amore e della Montagna, Porta degli Angeli, la Prospettiva di Corso Giovecca e il Torrione San Giovanni. È possibile iscriversi sul portale www.icron.it, direttamente presso la sede della Polisportiva Doro in via Franceschini 9 oppure via mail ([email protected]).