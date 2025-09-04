Il Giro di Romagna s’è tolto il velo. Un finale frizzante sulle Volture

Il Giro della Romagna Pro 2025 è molto più di una semplice gara di ciclismo: è un ponte tra generazioni, tra sport e formazione, tra cultura e territorio. Ecco perché la presentazione ufficiale, tenuta nella sede universitaria del corso di Meccatronica dell’Università di Bologna a Lugo, ha confermato la volontà di trasformare questa storica corsa persino in un’opportunità concreta di crescita condivisa. Lugo, luogo di partenza del Giro, in programma domenica 21 settembre, con arrivo a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

L’incontro – Sport, formazione, cultura: sviluppo umano e territoriale – ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e dello sport, chiamati a raccontare il valore di un evento che punta a integrare il grande ciclismo con i temi dello sviluppo economico, della crescita giovanile e dell’identità territoriale.

Alla presentazione erano presenti anche Francesco Billi, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Giammaria Manghi, coordinatore Politiche Sportive Regione Emilia-Romagna, Roberto Pella, presidente della Lega Ciclismo Professionistico, e Davide Cassani, presidente Apt Emilia-Romagna oltre che ex grande corridore, ct azzurro e commentatore televisivo, e molti altri protagonisti del mondo emiliano-romagnolo.

Dopo il ritorno nel calendario internazionale nel 2024 a 13 anni dall’ultima edizione ufficiale, il Giro della Romagna Pro si prepara a una nuova edizione che conferma la solidità del progetto. Se da un lato la corsa si propone come evento tecnico di rilievo per chi prepara il finale di stagione e pure il Campionato del Mondo, dall’altro mantiene la sua vocazione civica e territoriale, diventando simbolo di una Romagna che, dopo l’alluvione, ha scelto di ripartire anche attraverso lo sport.

Il tracciato dell’edizione 2025 vivrà una prima parte pianeggiante e un finale collinare selettivo, disegnato attorno a Castrocaro Terme e Terra del Sole. La novità tecnica è rappresentata dall’inserimento della salita delle Volture, ascesa breve ma intensa ben nota ai ciclisti forlivesi, che verrà affrontata sette volte nel circuito finale, rendendo la corsa di 197 chilometri più esigente e imprevedibile dal punto di vista tattico.

Grande soddisfazione per il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi: "Siamo orgogliosi di fare parte di questa classica del ciclismo romagnolo. Un modo sano per promuovere il nostro territorio all’insegna dello sport e dei valori del ciclismo, che fanno battere il cuore dei romagnoli anche a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Grazie di cuore agli organizzatori e agli sponsor che sostengono questa manifestazione".