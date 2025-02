Il gran premio di salto a ostacoli. Garofalo trionfa all’Equestrian Centre

È stato Antonio Maria Garofalo in sella ad Abelle degli Assi ad aggiudicarsi il Gran Premio del concorso nazionale di salto ostacoli disputato all’Arezzo Equestrian Centre. Un evento con numeri da record che nei tre giorni di gara ha visto oltre 600 binomi in lizza. In seconda posizione nella gara più alta, a due manches con ostacoli di 1,45 metri, c’è Gianluca Apolloni in sella a Mality Magic. Terza posizione per lo straniero Mikolaj Baranski su Freiherr. Grande battaglia anche nella categoria 135 a tempo. A vincere alla fine è stato Tobia Lorusso in sella a Conte Ferrari, seconda Mia Rossi su Bali e terzo Daniele Cancogni in sella a Oilly Vd Heffinck. Va così in archivio il penultimo concorso nazionale prima del Toscana Tour che si terrà dal 6 marzo al 13 aprile a San Zeno. Un altro concorso di salto ostacoli nazionale ci sarà dal 28 febbraio al 2 marzo e poi via libera ai big dell’equitazione a livello mondiale che si sfideranno nelle cinque settimane dell’internazionale che farà di Arezzo la capitale dell’equitazione. So.Fa.