Il grande ritorno. San Giovanni riabbraccia Babbi

L’Omag Mt mette nel motore anche il nuovo collaboratore tecnico della società Piero Babbi, esperto di volley femminile a livello nazionale e figura di primo piano nel panorama di questo sport. Si tratta di un gradito ritorno, dopo la parentesi di Busto Arsizio, per un direttore sportivo tra i più vincenti della storia italiana del volley rosa che con Pesaro ed altri club ha vinto scudetti, Coppe Italia ed è arrivato anche alle final four di Champions League. Già presente al PalaMarignano in occasione della prima partita stagionale delle "Zie" contro Olbia (vinta per 3-0) in casa ora Babbi torna a pieno regime, nell’organigramma di una società ambiziosa che non nasconde di coltivare il sogno di una promozione in A1, che si tratterebbe di un vero miracolo sportivo se si pensa che San Giovanni supera di poco i 9.000 abitanti.