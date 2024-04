Il keniano primo in piazza del Duomo. Successo etiope nella gara femminile. Maratona meneghina a Kipkosgei

Sono sempre Kenya ed Etiopia a trionfare nelle maratone. Alla Milano Marathon, giunta all’edizione 22, vince per distacco il keniota Titus Kimutai Kipkosgei (nella foto) con il crono di 2h07.12 dopo aver corso col gruppo di testa fin dai primi chilometri per poi dettare i ritmi dal 36esimo. Alle sue spalle si piazzano il connazionale Raymond Kipchumba Choge (2h07.36) e terzo Andrew Rotich Kwemoi, Uganda, in 2h07.52. Quest’ultimo era il vincitore uscente: un anno fa alla sua prima maratona aveva vinto in 2h07.14. Tra le donne, la nuova regina della 42,195 km meneghina è l’etiope Tigist Memuye Gebeyahu, che taglia il traguardo con il tempo di 2h26.32. Il podio è poi completato da Sophy Jepchirchir, del Kenya in 2h27.12 e da Fanty Shugi Gelasa, Etiopia (2h30.52). Va così in archivio una delle edizioni più “numerose“ di sempre, con 8.500 iscritti e record di partecipanti stranieri. In meno di un mese tra Stramilano e maratona il capoluogo lombardo è divenuto il fulcro del running per professionisti e amatori. Giu.Lo.