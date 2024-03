Il libro. Passione, perseveranza, performance. Così crescono i baby calciatori

Non è soltanto un libro scritto da un eccellente coach sportivo certificato ICF con alle spalle ben due master internazionali, strategie educative all’avanguardia e molteplici incarichi fra i quali Coach Fondacion Real Madrid Clinic, ma è soprattutto un libro scritto da un papà. Un padre attento, Matteo Barberi, sondriese, imprenditore nel mondo della formazione, esperto in psicologia, leader riconosciuto e apprezzato nella progettazione di percorsi formativi che combatte con la penna e la cultura l’inammissibile violenza dei genitori hooligans che invadono spalti sferrando pugni agli arbitri in raccapriccianti scene da ring. E’ il figlio Edo, infatti, ad averlo ispirato: sette anni, occhi pieni di sogni e una inaudita passione per il pallone.

E’ lui il cuore e il motore di questo innovativo progetto editoriale. “Tre allenamenti mentali per giovani calciatori” per sensibilizzare papà e mamme educando i figli all’amore autentico per il calcio vissuto in maniera sana. "Si tratta - spiega Barberi - di una vera guida per sviluppare campioni dentro e fuori dal campo" . E ancora. "Ho deciso di scrivere questo libro per il mio amore immenso per i giovani e la loro crescita. Servono allenatori e genitori uniti come i supereroi dei fumetti pronti a combattere insieme le sfide di ogni allenamento e partita. Il mio piccolo Edo è stato la mia musa, il mio allenatore personale di vita. Con il suo sorriso e la sua energia mi ha ricordato che la vera magia del calcio (e della vita) risiede nell’umanità, nel cuore, nell’amore per il gioco e per la crescita".

"Nel libro parlo di tecniche di visualizzazione che devono essere usate nella vita quotidiana - spiega Barberi - Si parla tanto di resilienza, ma dobbiamo anche parlare di resistenza mentale, non basta rialzarsi dopo una caduta ma si deve essere resistenti alle difficoltà, gestire le sfide. La domanda è: cosa voglio dare a mio figlio? un percorso di crescita che gli permetterà di essere un uomo domani o un vittoria in una partita locale? Non dimentichiamo le 3P Passione, perseveranza, performance".

Cosa viene racchiuso dunque in queste pagine è presto detto. "Questo libro è più di un semplice manuale di coaching - aggiunge Barberi - è una dichiarazione d’amore per il calcio e per la crescita dei nostri ragazzi". Sui genitori hooligans? "Pochi giorni fa ero a Madrid e stavo vedendo la partita dei ragazzi Under 19 del Real Madrid. Genitori che tifavano come dovrebbero fare i genitori. Da noi un sogno tutto questo. Il calcio deve essere un percorso di crescita dove si trasmettono valori come autocontrollo, autostima, empatia, autoconsapevoleza il resto arriverà. Come genitori dobbiamo alimentare la passione e dimenticarci di essere allenatori dei nostri figli, ma iniziare a conoscere la comunicazione migliore per trasmettere i valori del domani".