Il Memorial ’Cacciari’. In acqua i giovani atleti

Torna il ’Memorial Francesca Cacciari’, manifestazione di nuoto giovanile giunta alla terza edizione, dedicata all’atleta e all’allenatrice che ha lasciato un segno indimenticabile nel Centro Sub Nuoto Club 2000, perché tutti le hanno voluto bene. L’evento si terrà domenica pomeriggio e vedrà impegnati bambini delle categorie Esordienti B ed Esordienti C. Il 3° "Memorial Francesca Cacciari", anche se non inserito nel circuito federale, è patrocinato dalla Federnuoto Emilia-Romagna, nonché dal Comune di Faenza: le gare verranno disputate in serie per categoria, tenendo conto dei tempi di iscrizione e le classifiche saranno divise per anno di nascita dei partecipanti.

Alla manifestazione è prevista la partecipazione delle società più rappresentative dell’Emilia Romagna, tra queste figurano l’Imolanuoto, la Rari Nantes Romagna Forlì, la Villaggio del Fanciullo Bologna, la Libertas Ravenna, la faentina Happy Fit e ovviamente i padroni di casa del Centro Sub Nuoto Faenza, con gli Esordienti B allenati da Marco Mastrapasqua e gli Esordienti C da Giorgia Silimbani. L’ingresso per assistere alle gare del memorial è aperto a tutti, con offerta libera in favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo.

Dopo l’edizione inaugurale del 28 ottobre 2018, la manifestazione ha visto la seconda disputarsi domenica 3 novembre 2019, fermandosi nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia da Covid-19 e nel 2022 per problemi organizzativi. Quest’anno 2023 è stata ferma la volontà del Centro Sub Nuoto e della Nuova Co.G.I.Sport. di tornare a vedere in gara a Faenza tanti Esordienti, categorie che Francesca Cacciari aveva allenato per anni con passione amorevole.

Prematuramente scomparsa il 27 agosto 2017 a 40 anni, compiuti da una ventina di giorni a causa di un male incurabile che aveva cercato di combattere per un paio d’anni, Francesca Cacciari è stata una delle nuotatrici faentine più competitive, in particolare nei 200 metri dorso, vantando partecipazioni a meeting nazionali ed internazionali.