Il "Memorial Simone Bisbocci" ha fatto centro: è stato un grande successo

Dopo il test con l’Aurora Treia, e in attesa del debutto odierno in Coppa, la nuova squadra dell’Asd Gagliole, targata "Pasta di Camerino", ha dato vita a un triangolare per il "Memorial Simone Bisbocci" assieme alla Cantine Riunite Tolentino e al Cus Camerino. Al di là del risultato, che ha sorriso ai ragazzi di mister Rossini (due vittorie), è stato importante il valore della manifestazione voluta per ricordare la figura di Simone, già giocatore di calcetto e grande appassionato di questo sport, prematuramente scomparso nel luglio di due anni fa. All’evento - svoltosi negli impianti sportivi del Cus - hanno partecipato, commossi, i familiari, cui è stata donata una maglietta in ricordo del caro Simone. Alle squadre in campo, invece, è stata consegnata una targa. Fra gli altri sono intervenuti i presidenti delle tre società: Stefano Belardinelli per il Cus Camerino, Marco Salvatori per la Cantine Riunite ed Ernesto Riccioni per l’Asd Gagliole. Ha preso la parola anche il vicepresidente del Cus Camerino, l’avvocato Fabio Sargenti che, molto amico di Simone, ne ha ricordato lo spessore umano, oltre che sportivo.

m. g.