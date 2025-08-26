Il Mondiale MotoE. Baldassarri sul podio

Da Baldattack come veniva chiamato ai tempi della Moto2, ora magari è Baldapower visto che guida una moto elettrica, ma quello che conta è che Lorenzo Baldassarri sta proprio tornando. Nel weekend è ripartito il Mondiale MotoE e sul nuovo circuito sul lago Balaton il centauro di Montecosaro ha ottenuto un secondo e un quarto posto. Ad Assen aveva centrato il primo podio, finendo terzo, pertanto in Ungheria ha dato continuità ed è salito ancora più in alto. "Un doppio podio sarebbe stato fantastico – ha detto il Balda – ma nel pomeriggio è stato meglio per me portare a casa il quarto posto e punti importanti per il campionato. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo fine settimana di gara perché siamo forti e possiamo ottenere la prima vittoria molto presto. Penso che il livello per una vittoria in MotoE sia molto alto, ma siamo molto vicini. Ora abbiamo quasi quattro fine settimana di gara di fila, il che è molto positivo per me perché sono un nuovo arrivato in questa categoria ed è molto diversa". In Ungheria è anche stato al comando, è accaduto nella prima corsa, poi una brutta caduta di Varga ha portato alla sospensione della gara e, alla ripartenza, il Balda ha tagliato il traguardo secondo dietro Casadei. E così è anche nella classifica generale iridata, Baldassarri segue infatti il connazionale 14 punti in meno.

Andrea Scoppa