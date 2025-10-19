Il Monza sfata il tabù trasferta. Ci pensa Keita, volano i brianzoli

Qualche settimana fa, a Empoli, i tanti sprechi e l’unica disattenzione difensiva erano costati cari. Questa volta invece il Monza massimizza gli sforzi, stringe i denti nel finale e torna a vincere in trasferta dopo cinque lunghi mesi. I brianzoli si impongono 1-0 nel big match contro il Frosinone, grazie alle rete di Keita Baldé. Un successo fondamentale, il primo in stagione lontano da casa, che lancia i biancorossi al momentaneo terzo posto. E che soprattutto fa capire come la squadra stia riuscendo a calarsi nella mentalità giusta per affrontare la categoria e puntare alla promozione. I gol sbagliati restano ancora tanti, ma la capacità di soffrire fino all’ultimo ora fa la differenza. In positivo. il tecnico Bianco (ex della sfida) inserisce subito il rientrante Pessina in mediana. Davanti invece Dany Mota vince il ballottaggio con Petagna per sostituire l’infortunato Alvarez. Il primo tempo conferma i costanti progressi che il Monza ha fatto nelle ultime settimane. La difesa appare sempre più solida, mentre anche in fase offensiva si nota maggiormente la personalità richiesta da Bianco nei giorni scorsi. Nonostante le solite difficoltà iniziali, i biancorossi da metà frazione iniziano a costruire azioni con fluidità. Al 27’ Obiang e Dany Mota duettano alla perfezione, il portoghese serve Birindelli che però spreca due volte in area calciando addosso a Palmisani.

Dieci minuti dopo arriva il meritato vantaggio. Azzi crea il panico sulla fascia, si accentra e fa partire un bolide che ancora una volta, come nelle precedenti gare, si stampa sul palo. Tuttavia, sulla respinta, Keita è freddo e insacca a porta vuota. Nella ripresa il copione della partita cambia decisamente. Il Frosinone preme per pareggiare, ma tranne con un tiro di Calò non si rende mai pericoloso. Il Monza invece difende con attenzione e si affida alle ripartenze, numerose ma sempre sprecate con superficialità. Nel finale il palo di Zilli e il salvataggio di capitan Pessina, alla miglior prova stagionale, evitano una beffa ingiusta. E Bianco tira un sospiro di sollievo: "Siamo dei folli, non possiamo finire questa partita con un solo gol. Sarebbe stato un peccato prendere il pari alla fine, ci è andata benissimo per l’ultima occasione. Dobbiamo migliorare ma abbiamo strameritato i tre punti".