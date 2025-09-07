Il New Rimini affronta Poviglio. Poi avanti con la Coppa Italia

Per il New Rimini sono gli ultimi due incontri della poule salvezza, ma forse non dell’intera stagione. Questo perché la squadra di Dorian Castro è ancora in corsa per la qualificazione alla Coppa Italia, un’appendice al campionato inventata a metà stagione dalla Federazione per dare un senso a una seconda parte priva d’interesse, dopo la rinuncia di Paternò e la conseguente salvezza di tutte le altre. Oggi New Rimini ospita Poviglio per due partite da giocarsi alle 10.30 e alle 14.30. Nella classifica del girone G di poule salvezza, a comandare è la Fiorentina con 11 vittorie e 5 sconfitte, poi Poviglio a 9-5 e New Rimini a 11-7. Con due successi, il secondo posto sarebbe certo, così come la qualificazione alla fase di Coppa.

All’assenza del pitcher Herrera si è però aggiunta quella del prima base Perez, mazza importante da 356 di media battuta con 5 fuoricampo. In gara1 lo starter sarà Francesco Tarassi, in gara2 Tommaso Aiello. Per i reggiani il ruolo del lanciatore partente dovrebbe essere ricoperto da Federico Dallatana (anche se l’ultima volta ha iniziato Manuel Greggio) e Frank Medina (oppure Luis Gonzalez). In campo anche i Torre Pedrera Falcons, ma in trasferta nella tana dell’Oltretorrente (ore 11 e 15). Dopo questa doppia partita, i Falcons riposeranno la prossima settimana e torneranno sul diamante amico domenica 21 per l’ultimo impegno in stagione, quello con Poviglio. Con una doppietta, i riminesi (4-12) lascerebbero soli gli emiliani sul fondo della classifica del girone G (3-11).