Il percorso misto fra strada e trail per un totale di circa otto chilometri. La ’Sagra Campagnola’ di Sammontana. Grande successo per la gara con 162 podisti

Grande successo per la 21esima edizione del Trofeo ’Sagra Campagnola’ di Sammontana. La gara podistica ha attraversato le panoramiche zone della frazione di Montelupo Fiorentino con un percorso misto fra strada e trail caratterizzato da una partenza fra discesa e falso piano, poi una impegnativa salita con un notevole dislivello seguita da una discesa di accompagnamento, altra discesa da affrontare con cautela accanto all’ex lago e arrivo in leggera salita vicino alla fattoria, per un totale di circa 8 km.

Erano ben 162 i partecipanti, numero ben più alto dello scorso anno quando furono 130 i podisti, fra partecipanti alla competitiva, non competitiva e ludico motoria, attratti anche dal bel pacco gara e dai ricchi e numerosi premi per i classificati di tutte le categorie in parte offerti da generosi sponsor locali operanti nel settore ceramica, vetro e vino.

La finalità era peraltro benefica visto che l’incasso è stato devoluto anche quest’anno al Servizio Terzo Mondo Toscana (Setem-T), associazione che ha sede presso l’Istituto Calasanzio e che si occupa di sostenere le missioni dei Padri Scolopi nel mondo.

L’organizzazione della gara è stata coordinata da Alberto Tofanelli affiancato dall’Atletica Vinci (capitanata da Juri Picchi), dalla Podistica Empolese (guidata da Piero Pisacane) e dai volontari del Setem e dell’Ascas, con servizio sanitario affidato alla Misericordia di Montelupo Fiorentino e fotografi ufficiali I Miei Scatti di Corsa e Regalami un Sorriso Onlus. Alla fine della gara tantissimi podisti si sono fermati a cena a gustare gli ottimi piatti della Sagra Campagnola, che resterà attiva stasera e i prossimi venerdì, sabato e domenica.