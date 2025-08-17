Il pilota riminese. Ferrari protagonista. Doppietta in MotoE

Doppietta e ritorno al successo per il riminese Matteo Ferrari, del team Gresini, che si impone in entrambe le gare del sabato del Red Bull Ring, in Austria, del Mondiale riservato alle moto elettriche. Dopo oltre due anni il pilota riminese torna infatti al successo in MotoE, lui che era stato il primo campione del mondo, nel 2019: aveva trionfato a fine giugno ’23 sul circuito olandese di Assen, anche allora con una prestigiosa doppietta.

Ferrari è stato il dominatore del fine settimana austriaco: per lui pole position e doppia vittoria. Una doppia vittoria praticamente mai in discussione, almeno in gara1. Infatti l’unico che prova a infastidire Ferrari è un altro riminese, Mattia Casadei che però, in gara1, dopo aver superato il concittadino al primo giro, cade e si ritira. Nella stessa prova settimo un altro riminese, Alessandro Zaccone.

In gara2 il duello spettacolare con Casadei dura per tutta la gara. Nel finale tra sorpassi e controsorpassi la spunta ancora Ferrari. Penalizzato Zaccone, retrocesso da 6º a 10º. Con i 50 punti ottenuti, Ferrari risale in classifica sino al sesto posto con 65 punti, staccato di 24 lunghezze dal capofila Mantovani.