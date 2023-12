"Il Prato Calcio a 5 cerca di rialzarsi dopo la sconfitta contro la capolista"

Il Prato Calcio a 5 perde di misura sul campo della capolista C5 Roma. Il match finisce 1-0 per le padrone di casa, che conservano la testa della classifica del girone B della serie B femminile con 24 punti contro i 7 delle biancazzurre, ultime in classifica in attesa del recupero che andrà in scena domani alle 21 al Pala Kobilica contro la Nuova Comauto Pistoia. Prima della sosta natalizia,

il Prato Calcio a 5 dopo l’atteso derby infrasettimanale giocherà un’altra partita, domenica sul campo della Virtus Ciampino.