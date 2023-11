Il Prato cerca continuità: "Sant’Angelo pericoloso"

Ritrovare la giusta continuità di risultati. Con questo obiettivo il Prato si prepara alla tredicesima giornata del girone D di serie D. Oggi pomeriggio (fischio di inizio alle 14.30) la formazione biancazzurra affronterà in casa al Lungobisenzio il Sant’Angelo, dopo la vittoria di misura ottenuta sul campo del San Giuliano City. La squadra lombarda è ferma nelle zone basse della classifica con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Avvio complicato di campionato per la squadra lodigiana, che alla quarta giornata ha sostituito l’allenatore Achille Mazzoleni con Antonio Palo, 44enne tecnico ex Picerno, Legano e Caronnese. Squadra di buon livello, il Sant’Angelo, con alcuni giocatori di alto profilo tecnico. In porta l’ex biancazzurro Nucci, mentre in difesa spiccano la presenza dell’esperto capitano italo-russo Uggè, ex Gubbio e Gozzano, e la conferma dell’esterno Confalonieri. A centrocampo da tenere d’occhio Pecorini, ex Lecco, e Mecca, ex Varese. In attacco il pericolo numero uno è l’attaccante Gobbi, autore di otto reti, vero punto di riferimento offensivo della squadra.

"E’ fondamentale per noi trovare la giusta continuità. Parte tutto dalla testa dei giocatori, che deve trasmettere i giusti impulsi alle gambe e al cuore. Servirà la voglia di lottare in ogni contrasto e di aggredire le seconde palle – commenta Raffaele Novelli, allenatore del Prato –. Affronteremo una squadra che soprattutto negli ultimi 60 metri di campo sa muoversi molto bene. Attaccano bene la profondità e dovremo stare molto compatti, lasciando poca iniziativa al Sant’Angelo. E’ una squadra che ha dinamicità e qualche giocatore di qualità che può crearci dei fastidi". Ancora indisponibili Gori e Monticone nelle fila del Prato. Da capire se Novelli deciderà di proseguire col 4-2-3-1 o se tornerà al 4-3-3. In sostanza cambia solo il posizionamento del vertice di centrocampo. In porta Balducci. In difesa sulle corsie laterali Stickler e Casucci, mentre al centro agiranno di nuovo Angeli e De Pace. In caso di centrocampo a due Piccoli e Cela favoriti per partire, con Gemignani e Trovade pronti a subentrare. In avanti Addiego Mobilio, Marangon e Oliverio a sostegno della prima punta Tedesco.

L.M.