Il premio. Giorgio Rondelli vince l’Ambrogino d’Oro. È stato il tecnico dei trionfi di Cova e Panetta

Nella lista delle persone che riceveranno il 7 dicembre l’Ambrogino d’Oro, massima onorificenza concessa dal Comune di Milano, figura l’allenatore Giorgio Rondelli. Gli atleti che in questi anni ha seguito hanno conquistato 121 titoli italiani e collezionato 67 maglie azzurre. Su tutti impossibile non ricordare la tripletta d’oro di Europei, Mondiali, Olimpiadi (Atene 1982, Helsinki 1983, Los Angeles 1984) di Alberto Cova sui 10.000 metri e l’oro mondiale di Francesco Panetta nei 3000 siepi a Roma ‘87. Oggi, oltre a continuare a parlare d’atletica, allena la maratoneta Giovanna Epis e segue in prima persona le sue figlie gemelle di 14 anni, Anna e Sofia, rispettivamente argento sui 1000 e bronzo sui 2000 e argento nella marcia 3000 agli ultimi Campionati Regionali Cadette.Giuliana Lorenzo