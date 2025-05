Il primo round va alla Pumas. E il sogno promozione continua

Pumas

PUMAS: Mechini, Marchetti, Olivieri, Pezzini, Carrieri, Cardella, Pesavento, Bigatti. All. Bertolucci.

CASTIGLIONE: Saita, Buralli, Maldini, Brunelli, Lasorsa, Cabella, Piro, Guarguaglini, Montaiuti. All. Bracali.

Arbitri: Parolin-Nicoletti.

Reti: 3’ pt Carrieri, 5’ pt Lasorsa, 20’ pt Pesavento.

VIAREGGIO – Vincere per continuare a sognare, vincere dimostrando per l’ennesima volta in stagione di avere una difesa straordinaria, vincere superando anche delle emozioni incredibili. La Pumas Ancora Viareggio vince 2-1 gara 1 playoff e, a 50’ dalla fine della stagione, è virtualmente in serie A1. Contro il forte Castiglione, che aveva chiuso al comando la stagione regolare, altro non poteva che essere una sorta di partita a scacchi e così è stato.

Partita a scacchi a cui a mossa seguiva, quasi immediatamente, subito la contromossa. Così quando Carrieri sblocca, quando non sono passati ancora 4’, quasi immediata arriva la risposta maremmana con Lasorsa, quando non siamo nemmeno al 6’. Poi ne segue una lunga fase di sostanziale equilibrio, ma i ragazzini terribili di Mirko Bertolucci non arretrano mai di un solo metro ed attendono l’occasione giusta. Occasione che viene sfruttata da Pesavanto, quando mancano meno di 5’ alla fine della prima frazione, per la rete del 2-1. Rete che decide una contesa bloccata, per una partita tirarissima fino alla fine. Prima però Carrieri non sfrutta un tiro diretto (blu a Maldini). La ripresa, infatti, non vede altre reti, ma in compenso le occasioni non mancano. Il referto arbitrale conta, infatti, tiri diretti e rigori quasi a ripetizione, così la partita rimane in equilibrio fino alla fine. Appena 8“ e Marchetti fallisce il rigore del possibile 3-1, poi al 12’ è Pesavento a non sfruttare, stavolta, un tiro diretto (blu a Cabella). Ma è nulla rispetto all’ultimo, lunghissimo, minuto. Carrieri fallisce un tiro diretto a 35“ dalla fine (blu a Maldini), poi potrebbe arrivare la beffa ma Buralli spreca il suo tiro diretto a 23“ dalla fine.

Finisce 2-1 ed è giusto così. Adesso sabato, in quel di Castiglione della Pescaia, i ragazzini di Bertolucci avranno una rete da difendere. Certo non moltissimo ma quanto potrebbe bastare per raggiungere un risultato straordinario, che Bertolucci ed i suoi meriterebbero per quanto disputato in una stagione straordinaria.

Sergio Iacopetti