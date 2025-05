Il progetto. Battistella incontra Abodi. L’arrampicata sportiva trova spazio nelle scuole

Il presidente della Federazione arrampicata sportiva italiana Davide Battistella, medico spezzino, ha incontrato alla Presidenza del consiglio dei ministri a Roma il ministro dello sport Andrea Abodi. Tema dell’incontro, una pianificazione di sinergie tra Governo e Federazione per diffondere l’arrampicata sportiva, sempre più in crescita esponenziale in termini di praticanti e visibilità anche nella scuola, utilizzando lo schema motorio arrampicata per lo sviluppo motorio dei giovani. Nelle ultime settimane sono arrivate la medaglia di bronzo della ligure Camilla Moroni nella coppa del Mondo in Brasile e l’oro di Nadia Bredice e l’argento di Lucia Capovilla negli Usa nel paraclimbing.

"Ho scoperto l’arrampicata alcuni anni fa – ha raccontano Capovilla in una recente intervista a scarpa.com– pensavo fosse impossibile per me, ma io vivo sempre tutto come una sfida. L’arrampicata mi fa usare tutto il corpo e lo fa lavorare in maniera simmetrica. Rispetto ad altri sport è davvero stimolante perchè non è una ripetizione infinita dello stesso movimento. Mi piace il rapporto di amicizia e supporto che si crea con i compagni". Proprio sulla spinta dei successi di livello internazionale ora l’obiettivo è una diffusione dell’arrampicata sportiva nella scuola e nei giovani per uno sport sempre più popolare e molto apprezzato dal governo, che recentemente a Caivano (Napoli) ha installato una grande parete di arrampicata.