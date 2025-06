Il progetto di Reggiana Boxe e Immergas. Borse di studio per giovani pugili

Un nuovo progetto sociale, una nuova alleanza per il territorio. Da quest’anno, nell’ambito del sostegno di Immergas, di recente diventata partner del club granata, alcuni giovani pugili in condizioni di fragilità possono allenarsi gratuitamente alla Reggiana Boxe Olmedo grazie ad alcune borse di studio sportive denominate Immergas Boxing Grant. Si tratta di un sostegno concreto per quegli atleti seguiti da cooperative sociali locali, che senza questo aiuto non potrebbero permettersi né il tesseramento né la frequenza costante.

Uno dei beneficiari è Yassine Soucrati, 21 anni, arrivato dal Marocco quando aveva 6 mesi, oggi atleta nella palestra dell’Olmedo Boxing Arena. "Me ne ha parlato un amico - racconta - Prima facevo calcio, ma qui mi trovo molto meglio. Riesco a parlare con tutti, mi sento a mio agio con i compagni della palestra. Mi capiscono. E poi i maestri sono sempre disponibili, mi stanno aiutando tanto".

Yassine vive con la madre, che ha difficoltà alla vista e non può più lavorare un tempo. Il padre se n’è andato molti anni fa. "Siamo solo noi due. So di avere avuto meno possibilità degli altri, ma non mi sono mai arrabbiato per la situazione. Ora che posso allenarmi tutti i giorni, sento che qualcosa sta cambiando. Lei è molto felice, e io spero di trovare presto un lavoro nella ristorazione, che è la mia passione". L’incontro con la boxe è avvenuto grazie a un educatore di una cooperativa reggiana che lo ha seguito nel percorso di inclusione. Oggi Yassine si allena con costanza: cinque volte la settimana col gruppo agonisti.

Ettore Bergamaschi, direttore marketing Immergas, spiega: "Questa partnership rafforza ulteriormente il legame tra Immergas e il territorio reggiano. Le borse di studio supportano atleti provenienti da contesti economico-sociali svantaggiati coprendo i costi di tesseramento e visite mediche, permettendo così a giovani talentuosi di sviluppare le loro potenzialità senza ostacoli economici". Luca Quintavalli, direttore sportivo della Reggiana Boxe: "La boxe è uno sport giusto, dove il rispetto delle regole e la disciplina permettono di affermarsi a prescindere da dove si parte".