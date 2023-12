Il progetto. Insieme oltre lo sport, l’attività come recupero

La Polivalente Gino Pini si è aggiudicata il finanziamento del progetto ’Insieme oltre lo sport’, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani per promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità di recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseriti anche in contesti difficili e favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale. Il progetto, presentato in mattinata, coinvolgerà 90 tra bambini, ragazzi, donne, adulti, over 65 che avranno la possibilità di svolgere attività sportiva gratuita continuativa per circa 24 mesi, differenziata per età. Nella proposta saranno incluse persone con difficoltà motorie, condizione di disagio psichico o difficoltà economiche. Le attività sportive individuate comprenderanno pilates, ginnastica posturale, scuola calcio, scuola tennis, avviamento alla pallamano, judo, work out-calisthenics, kung fu, qi gong, danza e balli di gruppo.