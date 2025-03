Il progetto. La Polisportiva ‘apre’ a un’altra importante disciplina. Ufficiale la nascita della sezione Scherma paralimpica

Presentato ieri al PalaGiannelli un nuovo capitolo per la sezione scherma della Polisportiva Mens Sana 1871: in pedana da ora in poi infatti ci saranno anche gli atleti paralimpici. Un passo importante per la Polisportiva e reso possibile grazie al contributo del Cip (Comitato Italiano Paralimpico) che ha fornito la pedana da gara. "Con la sezione paralimpica della scherma – afferma Antonio Saccone, presidente della Polisportiva – facciamo un grande passo. Questa giornata rappresenta la filosofia della Mens Sana: rendere lo sport accessibile a tutti. Vogliamo abbattere le barriere, rendendo la nostra Polisportiva un luogo in cui chiunque possa sentirsi accolto e valorizzato. Con questo progetto, riaffermiamo con forza che le porte della Mens Sana sono aperte a tutti". Grazie alle nuove attrezzature, la sezione scherma sarà dotata di una pedana certificate, fornita appunto dal Cip. I corsi, tenuti da istruttori qualificati si terranno il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 18.30 alle 20. "Siamo felicissimi – commenta Eleonora Pieracciani, direttrice della sezione - di poter dar vita dopo due anni dalla nostra riapertura a questo progetto. Quando si parla della scherma e dei suoi successi a livello internazionale si parla sempre di attività olimpica e paralimpica, è quindi per noi un orgoglio poter proporre entrambe all’interno della nostra sezione". Padrino dell’iniziativa l’atleta paralimpico senese Matte Betti. "Per me che sono cresciuto in questa palestra è bellissimo essere qui oggi – dice Betti -. Lo sport paralimpico a Siena sta andando molto bene e questo progetto della Polisportiva amplia ulteriormente l’offerta". "Siamo felici di celebrare l’apertura della nuova sezione – conclude Simone Marradi, delegato provinciale CIP -. Questo segna un passo importante nello sviluppo dell’inclusione di discipline che promuovono il benessere fisico e mentale".

Guido De Leo