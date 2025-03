Il punto sui risultati della prima gara regionale della stagione. Pescia miglior società giovanile nelle qualifiche agli Italiani

Buona la prima. Tiratori pesciatini e pistoiesi in evidenza al poligono di tiro di Lucca, dove è andata in scena la prima gara regionale federale valida per l’ammissione ai Campionati Italiani Individuali e a Squadre, che si terranno il prossimo autunno. Oltre 350 i tiratori di tutta la Toscana presenti sulle pedane di tiro, segno tangibile di quanto i tesserati della disciplina siano aumentati negli ultimi tempi.

A distinguersi – e non è la prima volta che accade – soprattutto giovani e giovanissimi dei nostri sodalizi: il Tiro a Segno Nazionale Pescia e il Tiro a Segno Nazionale Pistoia. La società pesciatina è stata la migliore a livello giovanile. Nella carabina a 10 metri e nel bersaglio mobile categoria giovanissimi, due podi interamente pesciatini. Per la precisione, nella C10, medaglia d’oro per Lapo Ercolini, argento per Ettore Rosellini e bronzo per Jacopo Silvestri; nel BM ancora oro per Ercolini, argento per Silvestri e bronzo per Rosellini. Al debutto nella categoria allievi di carabina, Gioele Silvestri ha conquistato la medaglia di bronzo. Unica medaglia della categoria senior per Moreno Cesaretti, nella specialità pistola uomini: bronzo. Il sodalizio di Pistoia ha ottenuto due medaglie d’argento, con Alessandro Pintore in C10 Junior e Alessandra Caramelli in C10 Donne. Quarti posti pesciatini per Fabio Incerpi nella C10 Ragazzi, Daniele Vannoni C10 Uomini, Jana Calamari C10 Donne ed Emma Martelli P10 Junior Donne, quinta posizione per Grazia Carreri P10 Donne e Giuliano Cerchiai P10 Gran Master Uomini, sesta piazza infine per Valentina Foscarini.

Ha concluso le proprie fatiche a metà classifica il giovane Elia Giacometti, così come i seniores Matteo Calamari e Gabriele Scalone. Prossima gara federale a metà marzo a Cascina: Pescia e Pistoia vogliono migliorare il loro già brillante bottino.

Gianluca Barni