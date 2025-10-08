Il punto sulla preparazione: "Il gruppo risponde bene"

A una manciata di giorni dall’esordio in campionato, sabato alle 20,45 è in programma la vicina trasferta di Sarzana degli ex Sergio Festa e Xabi Rubio, è arrivato il momento di fare il punto sulla preparazione svolta finora dal Forte dei Marmi del ‘cavallo di ritorno’ Roberto Crudeli, già allenatore del primo storico scudetto della compagine rossoblù. "Io ed il preparatore atletico Matteo Pasquini, professionista molto preparato e con cui sono orgoglioso di lavorare condividendo ogni aspetto della preparazione, abbiamo impostato un lavoro molto accurato con doppie sedute di allenamento per venti giorni – spiega Crudeli –. Decisione presa perché la squadra è molto giovane, quindi in grado di reggere anche certi carichi fisici, vuoi perché essendo la stessa completamente nuova c’era bisogno di creare il giusto amalgama anche per conoscersi meglio, sia io con i ragazzi che i ragazzi stessi tra di loro".

Iniziata con le amichevoli con squadre di serie A2 come Follonica, Correggio e Rotellistica Camaiore e tutte vinte, si è deciso poi di alzare i giri con ben tre faccia a faccia con il Follonica, squadra di assoluto livello nel prossimo campionato di serie A1. "Amichevoli che mi hanno dato buone sensazioni – sottolinea ancora Crudeli – nel risultato, se si pensa che dopo la prima sconfitta (1-2) abbiamo vinto le restanti due (5-2 e 7-2), che nel livello di gioco espresso all’interno del quale ho anche già visto qualche buona trama. Insomma ho visto in pista il lavoro fatto in allenamento e ne sono felice. I ragazzi hanno dimostrato la giusta attenzione e soprattutto la necessaria fame per crescere rapidamente". Oltre al gioco e alla tenuta fisica, altro aspetto fondamentale è stato quello di non pagare troppo dazio agli infortuni. "Solo Checchetto – specifica Crudeli – ha avuto qualche problemino: uno stiramento di primo grado, parzialmente rientrato, ma che lo tiene a mezzo servizio. Comunque sono fiducioso di poterlo recuperare già per la prima partita di campionato a Sarzana".

Insomma il Forte dei giovani promette bene ed il forte scetticismo, nato subito dopo la proclamazione del "liberi tutti", sembra essere stato assorbito da tutto l’ambiente.

Sergio Iacopetti