Il punto sulla settimana della pallacanestro. Mo.Ba. riconquista la C. Cavezzo sogna la A2

Tempo di festa per Modena Basket: in Divisione Regionale 1, infatti, dopo una sola stagione di ’purgatorio’, la formazione di coach Guido Boni è tornata nel massimo campionato regionale, ottenendo la nuovamente la Serie C. Modena Basket ha superato 53-51 (Mengozzi 16, Guardasoni M. 14, Guazzaloca 8) Piacenza Basket Club, nello spareggio sul campo neutro di Anzola, sede ufficiale del concentramento a 3 squadre. Dopo la sconfitta 57-63 (Guazzaloca 17, Mengozzi 14) arrivata venerdì sera contro l’altra neo-promossa, ovvero la 4Torri Ferrara, i modenesi sapevano di giocarsi una stagione intera contro i piacentini (anch’essi frenati, sabato, dagli estensi), e ne è venuta fuori una partita di bassissimo punteggio. Dopo il 14-13 arancio-nero della prima frazione, la stessa Mo.Ba cambia marcia prima della pausa, trovando 2 possessi di vantaggio. Piacenza non ci sta e rimane attaccata nel punteggio, andando avanti 37-38 alla penultima sirena, ma Modena risponde presente riprendendo il vantaggio a circa 10’’ dal gong (+1). Piacenza getta alle ortiche tiri facili, Guazzaloca fa bottino pieno in lunetta così come Roljic dall’altra parte; il libero finale di Guardasoni sancisce il definitivo 53-51, facendo cominciare la festa.

SERIE B FEMMINILE. Mantiene la propria imbattibilità stagionale la Wamgroup Cavezzo (Verona 24, Bernardoni 13, Costi 7), anche grazie al pareggio (61-61) nel primo atto del concentramento nazionale disputatosi in quel di Alcamo. Le modenesi partono con il freno a mano tirato, per poi inanellare il 16-20 di break nel secondo quarto, che vale la completa parità della pausa lunga (31-31). Il terzo quarto è di marca ospite, con la Wamgroup che scrive 12-20, ma le padrone di casa tornano a farsi sotto in maniera perentoria, impattando il match e rinviando totalmente l’inerzia al prossimo 31 maggio, quando al Palasport di Cavezzo potrà festeggiare il passaggio del turno solamente una delle due compagini; in palio ci sarà l’accesso alla finale per la promozione in Serie A2.

Davide Ceglia