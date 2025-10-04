Il raduno. ‘In Vespa col Novello’: tutto pronto per la quinta edizione. Le iscrizioni sono già aperte e si chiudono il 25 ottobre

Iscrizioni già aperte per partecipare alla quinta edizione de ‘In Vespa col Novello’, il raduno organizzato domenica 2 novembre a Siena dal gruppo vespistico Siena In Vespa. Quello che si svolge a metà autunno è un appuntamento diventato ormai consuetudine per i passionisti del mezzo su due ruote Piaggio, calendario alla mano anche una delle ultime occasioni per un’uscita all’aria aperta sfrecciando in sella all’iconico mezzo su due ruote Piaggio che da sempre (nel 2026 la Vespa festeggerà i suoi primi 80 anni, ma senza affatto sentire il peso dell’età) rappresenta lo stile e il design italiano nel mondo. Il successo delle precedenti edizioni organizzate da Siena In Vespa, alle quali hanno preso parte vespisti provenienti da tutta la Toscana e anche dalle regioni limitrofe, fa attendere numeri importanti pure in questo 2025, ma per meglio organizzare l’evento e per renderlo godibile a ciascun partecipante si è deciso di limitare i posti disponibili a massimo 80 unità: come da titolo, il connubio due ruote-Novello sarà alla base della giornata, che inizierà con il ritrovo alle porte di Siena, proseguirà con un tour del centro storico e dei suoi luoghi più suggestivi (con tanto di foto di gruppo in Piazza del Duomo) e farà poi tappa in un’azienda agricola del territorio, che immersa nella campagna senese sarà sede del pranzo e della degustazione del vino appena ottenuto dalla vendemmia. Per informazioni sul programma completo de ‘In Vespa col Novello’ e per le iscrizioni all’evento, che chiudono il 25 ottobre, è necessario contattare tramite messenger la pagina facebook ‘Siena In Vespa’, oppure inviare una mail a [email protected] indicando nome e numero di telefono per essere ricontattati rapidamente.