Il Rally Città di Pistoia. Si accendono i motori. Rusce il grande favorito

Alle 17.30 di oggi la prima auto scenderà dal palco allestito per l’occasione, dopo tantissimi anni, in piazza Duomo e darà il via ufficiale alla 46esima edizione del ’Rally Città di Pistoia’ che animerà il weekend motoristico in provincia per la gioia di tantissimi appassionati. Nutrito il parco partenti che vede al via ben 83 equipaggi che si sfideranno negli oltre 65km di prove speciali suddivise fra oggi (due passaggi su Arcigliano e poi la spettacolare ’Città di Quarrata’) e domani con la doppietta su Montevettolini e Avaglio. Il favorito assoluto per la vittoria è il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia RS Rally2, protagonista del Campionato Italiano Assoluto: in coppia con Zanni, il driver di Rubiera punta al successo.

Vorrebbe finire una stagione non troppo fortunata il pilota di Maresca Stefano Bizzarri (che ha vinto qui nel 1988 e nel 2011) ma ci sarà da fare attenzione anche a Carmine Tribuzio (C3 Rally2) così come al lucchese Stefano Gaddini e al fiorentino, anche lui su Citroen C3, Nicola Fiore. C’è chi, però, vorrà dare il meglio di se sulle strade di casa: su tutti l’ex Campione Italiano di R1 Daniele Campanaro, alla prima esperienza con la Citroen C3 Rally2 (navigato da Zinanni), mentre Alessandro Ciardi, altro plurivincitore della gara (2007 e 2009), punta al primato tra le due ruote motrici oltre che nel Campionato Aci Pistoia, dove è primo nella classifica piloti e questa è l’ultima gara disponibile. A contendergli lo scettro di certo ci sarà il montecatinese Paolo Moricci, con la sua Renault Clio Rally4 condivisa con Garavaldi, il lucchese ex cronoscalatore di livello nazionale Michele Camarlinghi, con Pellegrini (Peugeot 208 Rally4) e di certo pure Stefano Leporatti, con Maccioni, sulla Renault Clio S1600.

Interessante poi il debutto sulla nuova Lancia Ypsilon HF Rally4 dei fratelli Davide e Andrea Giordano. Sarà nutrita anche la pattuglia di scudieri di Art Motorsport con Stefano Leporatti (affiancato da Maurizio Maccioni con la Clio S1600) e, in casa Laserprom 015, è pronta ad impugnare nuovamente il volante della Renault Clio Rally5 Noemi Artino. La giovane portacolori sarà affiancata da Leonardo Matteoni: Noemi va a caccia della vittoria nella Coppa Rally di Zona 7 Femminile, titolo che varrebbe la qualificazione alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally di Messina. A chiudere i partenti di Motorsport anche Maurizio Corsi con Paolo Monti sulla Peugeot 106 A5.

Saverio Melegari