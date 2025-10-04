Il record di Matteo Evangelisti. "Il mio giro tra le maratone mondiali. A Sidney esperienza meravigliosa»

E’ passato poco più di un anno da quando aveva completato il giro completo delle "Majors", ovvero il circuito delle sei maratone internazionali denominate Abbott World Marathon Majors, chiudendo con quella di Boston ad aprile 2024. In mezzo, a partire da novembre 2016, New York, Tokyo, Londra, Berlino e Chicago. Un percorso ultimato in un tempo record di nemmeno sette anni e mezzo, quando la media è di circa otto anni. Ora, alle magnifiche sei, è stata aggiunta la settima, a Sydney, proprio nel 2025. E lui, Matteo Evangelisti, non se l’è fatta scappare.

"La maratona di Sydney si è tenuta domenica 31 agosto – racconta il noto fisioterapista ferrarese, tra le altre cose storico collaboratore spallino per tanti anni, fino al 2022 –, allo start hanno preso parte 35.000 podisti. E’ stata una gara piuttosto dura caratterizzata da un percorso con diversi saliscendi e varie curve a U. Ma la bellezza del panorama e le viste mozzafiato hanno compensato lo sforzo che si stava facendo. All’arrivo si ammirava l’Opera House, con l’Harbour Bridge in primo piano sulla sinistra, che sono i due monumenti più iconici della città".

Pronti e via: appena inserita non hai perso il primo appuntamento di agosto. "Eggià – ride –, ma io ho sempre sognato di andare in Australia e appena ho saputo della candidatura accettata della Sydney Marathon, ho deciso di cogliere subito l’occasione, realizzando due sogni in uno. Il percorso si tiene all’interno della città di Sydney, si attraversa lo spettacolare Harbour Bridge, Darling Harbour, the Rocks, Centennial Park, Royal Botanical Garden per poi arrivare sotto l’Opera House, rendendo così il tracciato davvero uno dei più scenografici al mondo. L’esperienza è stata semplicemente meravigliosa ed emozionante".

Runner e turista quindi? "Esattamente, sono stato via un paio di settimane insieme alla mia compagna Federica. Con la scusa della maratona ne abbiamo approfittato anche per unirci al gruppo Terramia nel tour che ci ha portato prima appunto a Sydney, Blue Mountains, successivamente a Cairns per immergerci nella Grande Barriera Corallina e al Daintree National Park per "salutare" i coccodrilli. Poi abbiamo fatto rotta verso Ayers Rock, dove abbiamo ammirato sia all’alba che al tramonto Il famosissimo Uluru. E lì non è potuta mancare una corsetta attorno al monte. Il tour è poi proseguito a Melbourne, con tappe ai Dodici Apostoli, immensi faraglioni immersi nell’oceano e a Philip Island sede del Koala Conservation Centre, della Penguin Parade. Il tutto condito da canguri in qua e là. Io poi amo moltissimo gli animali e la natura quindi per me è stata un’esperienza veramente unica".

Qual è il prossimo traguardo? "Sono rientrato in Italia dopo questa bellissima avventura riprendendo i miei allenamenti ed il mio lavoro. Ora resto a sognare".

Sognare cosa? "L’ inserimento dell’ottava e nona Majors, che pare avverrà nel 2026 e 2027. Rotta su Cape Town e Shanghai".

Beatrice Bergamini