Il riconoscimento. Al Judo Valdinievole assegnato il bonus sport

Prestigioso riconoscimento per il Judo Valdinievole Montecatini. La società valdinievolina, infatti, ha ottenuto l’accredito per il bonus sport 2025 dal ministero dello Sport: un risultato di rimarchevole valenza sociale, a cui i dirigenti termali ambivano da tempo. Un successo, quello del bonus sport, conquistato fuori dal tatami, dal campo di gara, che ha inorgoglito in primis il presidente del sodalizio, Marco Spinelli. "Il conseguimento del bonus sport è una grossa soddisfazione per la nostra associazione, da sempre fedele alla propria missione sociale – le sue parole –. Grazie a questo importante riconoscimento, siamo in grado di offrire ai ragazzi e alle ragazze dai 6 ai 14 anni d’età, appartenenti a famiglie con Isee basso, la possibilità di praticare judo gratuitamente. Siamo, ad oggi, l’unica società sportiva di judo nella provincia di Pistoia a garantire questa opportunità. È un risultato che ci riempie di orgoglio e che rafforza il nostro impegno verso lo sport quale strumento di inclusione e crescita. Per ogni ulteriore informazione sul bonus sport e per conoscere le modalità di accesso allo stesso, le famiglie interessate alla pratica della formativa disciplina del judo possono rivolgersi direttamente a noi, alla palestra My Club di Pieve a Nievole, ove ci prepariamo: siamo a disposizione per chiarimenti e qualsiasi supporto. Speriamo di ricevere le richieste di chi sinora era costretto, purtroppo, ad assistere".

Un plauso, quindi, va al massimo dirigente Spinelli e ai suoi collaboratori, ma pure al Consiglio direttivo dell’associazione. Compiacimento per l’obiettivo raggiunto dal Judo Valdinievole Montecatini è stato espresso dalla Fijlkam-Coni regionale, che si è complimentata con Spinelli. Ora tocca agli interessati al judo: sarebbe un peccato non cogliere al volo questa occasione.

Gianluca Barni