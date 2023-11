Il ricordo di Nicola Turchetti

Con una cerimonia semplice sabato pomeriggio il campo da padel del Russi Sporting Club è stato intitolato a Nicola Turchetti, uno dei soci fondatori del Russi Padel. "Qualche mese fa, insieme a chi gestisce la società sportiva, è nata l’idea di ricordare in questo modo Nicola – ha spiegato Mirko Turchetti nel salutare tutti gli intervenuti, anche a nome dell’altro fratello Matteo – dedicandogli questa bella struttura, frequentata da un numero sempre crescente di persone. Un’iniziativa semplice, senza tanti fronzoli, proprio come era Nicola". Anche Marco Foschini, uno dei responsabili della società sportiva russiana, ha ringraziato tutti gli intervenuti perché "dopo quattro anni di attività ormai tutti sanno che a Russi esiste un campo da padel, pochi forse sanno come si è arrivati a questo – ha aggiunto Foschini – Ovvero da un gruppetto di ragazzi di questa città appassionati di questo sport. Tra loro anche anche Nicola Turchetti".