Il riscatto del Cp Grosseto. Battuto il Monza 3-2

Il Cp Grosseto si rimette in carreggiata con una sofferta vittoria per 3-2 sulla pista del Teamservicecar Monza, maturata grazie alle reti di Thiel, Franchi e Saavedra, ma anche per merito delle parate di Català, dopo che i brianzoli hanno rimontato dallo 0-2 al 2-2 e si sono trovati in superiorità numerica per quattro giri d’orologio dopo l’espulsione di Rodriguez. A sbloccare il risultato ci pensa Max Thiel con un gran tiro da lontano: il giocatore tedesco parte dalla destra, si accentra e lascia partire una cannonata che s’infila sotto la traversa. La ripresa si apre con un nuovo tentativo di Tamborindegui fermato da Català. Il Grosseto cerca di raddoppiare, ma la velocità del Monza rende equilibrato il match. Al 6’ il 2-0 arriva su una velocissima ripartenza: Rodriguez serve Saavedra che vede arrivare in corsa Franchi che supera Fongaro con un gran gol. 26 secondi e il Monza torna in partita con una rasoiata di Galimberti dalla tre quarti che supera Català. In un’azione di contropiede il Monza pareggia con una bella combinazione tra Zucchetti e Tamborindegui, con la difesa scoperta. All’8’ la formazione di casa potrebbe addirittura passare in vantaggio. L’arbitro estrae il cartellino rosso a Rodriguez per sanzionare un colpo proibito a Zucchetti. Català riesce però a fermare la punizione di prima di Tamborindegui. Al 16’ Saavedra (nella foto) riporta avanti il Cp Grosseto (3-2) con una mezza girata che non lascia scampo al portiere di casa.