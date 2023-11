Il ritorno dell’olimpico squash. Da Los Angeles 2028 a 5 cerchi. A Firenze la crescita del ’Ranch’

La passione per lo squash ritorna a crescere. Dopo la notizia che la disciplina nata in Inghilterra nei primi anni dell’800 entrerà a far parte del programma ufficiale olimpico dei Giochi di Los Angeles 2028 stanno nascendo ovunque centri di avviamento e di specializzazione a questo sport che anche a Firenze: città che ebbe un buon numero di praticanti, molti dei quali di alto livello, fra la fine degli anni ’90 e l’inizio di questo secolo. Rimane ben vivo nella memoria l’evento che fu organizzato allora al Piazzale Michelangelo in un campo allestito con pareti trasparenti, al quale parteciparono i più forti giocatori al mondo alla presenza di oltre cinquemila spettatori.

Da tempo in città ci si stava organizzando per un rilancio in grande stile dell’intero movimento e lo Squash Ranch di via Ragazzi del ’99 – un club che esiste da 25 anni e che prima si chiamava Squash City – ha colto l’occasione olimpica per un duplice obiettivo: avviare alla disciplina nuovi praticanti, e allo stesso tempo puntare in alto con gli agonisti. Ne è presidente e responsabile tecnico l’esperto Michele Bellemo, giocatore (ora master) e maestro federale che ha fatto e tenuto corsi di aggiornamento in tutta Europa.

Oltre alle tradizionali lezioni di teoria e sul campo il club organizza anche stage per l’agonismo di vertice; proprio in questi giorni è stato infatti ospite James Willstrop (nella foto con Michele Bellemo), celebre giocatore ex nazionale inglese, che è stato a lungo numero uno al mondo e che gli appassionati fiorentini già conoscono perché nel 2012 fu ingaggiato per breve tempo dal Centro Squash Firenze – l’altro circolo della città, che ora non esiste più – per disputare il campionato italiano assoluto a squadre. "Lo Squash Ranch è riconosciuto come centro di eccellenza per rispondere alle esigenze di tutti: lo squash è un gioco che diverte ma anche uno sport di alto agonismo. Los Angeles ci aspetta", afferma Bellemo con convinzione ed entusiasmo.

Franco Morabito