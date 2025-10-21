Il Roller “sfata“ Grosseto. Rifilati sei gol in Maremma

La prima vittoria con il Circolo Pattinatori Grosseto non si scorda mai. Anche perché era particolarmente attesa. Il 6 a 2 esterno ottenuto sabato sera, infatti, permette all’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar di strappare per la prima volta i tre punti ai maremmani. Un’impresa che l’Hrcm inseguiva dal 2020, anno del ritorno in A1 del quintetto toscano dopo un trentennio vissuto nelle categorie inferiori. "In tanti – ammette il tecnico monzese Ivan Iaquierz – perderanno punti qui. Per tutti sarà difficile giocare a Grosseto". In questi anni Monza e Grosseto si erano incontrati nella stagione regolare e pure nei playout. Ma la truppa biancorossazzurra non era mai stata in grado di agitare la bandiera della vittoria. Un’operazione questa volta riuscita in maniera convincente, malgrado il vantaggio iniziale dei padroni di casa siglato da Sillero. Un “contrattempo“ che gli ospiti riuscivano a risolvere rapidamente, grazie alle reti di Paolo Colamaria, Matteo Zucchetti e Ioaquin Olmos. Per Colamaria e Olmos, i pezzi forte della campagna di rafforzamento estiva, sono i primi gol con la maglia dell’Hrcm. Vargas, su tiro di rigore, riusciva a ridurre il divario e a tenere Grosseto ancora in partita. Ma nella ripresa Monza piazzava lo “strappo“ di prepotenza. In superiorità numerica realizzavano Zucchetti e Olmos.

Chiudeva il conto e la partita Francisco Bielsa, già autore di una tripletta nel confronto casalingo con il Bassano, concluso sul 4 a 4. Il giocatore argentino, con 4 reti, occupa il terzo posto nella classifica marcatori, insieme al lodigiano Davide Nadini, ex Hrcm. Nel finale il Grosseto non riusciva per la terza volta a trasformare un rigore. L’esecuzione sbagliata era “firmata“ da capitan Pablo Saavedra, uno che nelle precedenti sfide aveva procurato diversi dispiaceri a Monza. Che, dopo aver ottenuto la prima affermazione stagionale, può fare rotta con moderato ottimismo verso la partita di venerdì sera a Seregno (ore 21, PalaSomaschini) con il Valdagno, rivale ambiziosa che vorrà riscattarsi dopo l’imprevista sconfitta casalinga con Viareggio.