Il saggio di ginnastica al Villa Romiti. Domani 300 atleti in pedana con la Polisportiva Cava

Le atlete della Polisportiva Cava sono pronte a portare in scena un saggio di Natale ricco di avventure e quest’anno è stato intitolato ‘L’Olimpo della Ginnastica’, in programma domani (alle ore 17) al Villa Romiti: in pedana 300 ginnaste e ginnasti tra i 3 e i 18 anni. Parteciperanno tutti gli iscritti ai corsi della società sportiva, dai più piccoli fino ai settori agonistici dell’artistica e della ritmica. L’obiettivo è quello di ricreare i più noti miti greci. Il saggio di Natale è una tradizione per la Polisportiva Cava Ginnastica, associazione sportiva presente sul territorio da più di 30 anni. Al termine, per i più piccoli, ci sarà anche la visita di un generoso Babbo Natale, pronto a regalare tanti regali ai bambini e alle bambine che ormai da diverse settimane si stanno impegnando per preparare al meglio gli esercizi e le coreografie. L’ingresso è a offerta libera e sarà devoluto alla cooperativa Lamberto Valli.