Il Settebello della ginnastica. Pioggia di medaglie a Pietrasanta

L’assessore allo sport del comune di Pietrasanta Andrea Cosci e l’amministrazione comunale si congratulano con le giovani e giovanissime atlete della Ginnastica Pietrasanta per i prestigiosi risultati ai Campionati Italiani Silver Winter Edition di Ginnastica Artistica che si sono recentemente svolti a Rimini. Sono state infatti ben cinque le ginnaste che hanno raggiunto il gradino più alto del podio e il titolo nazionale nelle rispettive categorie: Rebecca Pelletti (LC avanzato A2), Vania Russo (LB avanzato A1), Sara Bertoli (LA3 base A3), Allegra Ulivi (2a fascia base Promogym GPT) e Martina Marchetti (1a fascia base Promogym GPT). Scintillante secondo posto, poi, per Giulia Valpiani (categoria LA base A2) e ottimo piazzamento appena ai piedi del podio per Rebecca Sermattei, quarta nella categoria LB base J3.

"E’ stato uno splendido risultato di squadra che premia la passione e il talento di queste giovani atlete, la competenza e la dedizione di istruttori e istruttrici e l’impegno delle famiglie che accompagnano le ragazze", ha sottolineato l’assessore allo sport Andrea Cosci.