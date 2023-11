Il sodalizio forlivese ha assegnato i suoi ‘Oscar’. Premi Panathlon: ecco gli assi del 2023

Il Panathlon Club Forlì ha premiato i migliori rappresentanti (nella foto) dello sport forlivese per il 2023 a palazzo Albicini. Via ai premi col Ct Villa Carpena campione d’Italia di tennis Under16 a squadre. Applausi scroscianti per Silvano Selvi, da 60 anni promotore di sport, e in particolare del basket, tra i giovanissimi. Poi, lungo momento tutto femminile con la velista Sofia Giondi, tesserata per lo YC Rimini, campionessa italiana J70, e con la 18enne Letizia Biserni tricolore nel taekwondo categoria 49 kg. Quindi Ludovica Ugolini del Judo Club Sakura Forlì, tricolore A2 57 kg e due Carlotte: la ciclista Cipressi, campionessa italiana Under23 a cronometro, e la velocista Fedriga, prima nel ranking nazionale dei 200 metri juniores. L’indimenticabile Giuliana Amici ha presenziato alla premiazione dei suoi allievi Luca Marsicovetere, argento ai Tricolori jr nei 400, e Francesco Amici, terzo nel decathlon. I due spadisti Riccardo Magni e Leonardo Cortini, del Circolo Schermistico Forlivese, si sono laureati, rispettivamente, campione nazionale Gold giovani e campione europeo Under 17.

Marilena Rosetti, presidente del Panathlon, ha omaggiato poi Giorgio Biserni, inventore del famoso raduno Mototagliatella e presidente del Moto Club Predappio, negli ultimi due anni campione nazionale di scrambler. Corre invece a piedi Lorenzo Lotti, ultramaratoneta e assessore allo sport di Predappio, tricolore della 100 km. "Ho vinto il giorno in cui ho ricominciato a praticare sport", ha detto Manuel Lama, campione italiano di Paratriathlon, del Cesena Triathlon. Infine il Softball Forlì, al sesto scudetto, e la Gymnica 96, promossa nella serie A a squadre della ritmica.

Ugo Bentivogli