Il sogno in fumo Tc Prato battuto da Genova

Il sogno è svanito sul più bello. Niente da fare per la squadra femminile del Tc Prato, che vede sfumare la promozione in serie A1 nel match di ritorno della finale play off, di fronte al pubblico di casa. La formazione laniera viene sconfitta 3-1 dal Park Genova e nella massima serie, la prossima stagione, ci sarà quindi il team ligure, che può festeggiare la promozione. Dopo il 2-2 dell’andata nel Tc Prato al posto della spagnola Burillo è scesa in campo Cristina Dinu, mentre le altre sfide sono rimaste invariate: Viola Turini contro Cristiana Ferrando e Cristina Dinu contro la lettone Darja Semenistaja. La giocatrice mancina del Park Genova ha vinto il primo set 7-5 e poi nel secondo ha chiuso il match con un secco 6-2, portando in vantaggio le ospiti. Nell’altro campo Viola Turini ha faticato contro Ferrando, brava ad appoggiarsi ai colpi della laniera e ad aggiudicarsi il punto del 2-0 con un perentorio 6-3, 6-2. A questo punto è scesa in campo Beatrice Ricci, obbligata a vincere per far rimanere in partita il Tc Prato. L’atleta del circolo di via Firenze ha suonato la carica per le sue compagne, superando 6-1, 6-2 Lucrezia Musetti e portando al doppio la contesa. La capitana del Tc Prato Claudia Romoli ha deciso di mettere in campo la coppia Dinu-Ricci, mentre la capitana ligure è stata obbligata a schierare Musetti in coppia con Semenistaja. Primo set senza storia fino al 5-1 per le genovesi, che però poi si sono fatte recuperare dal team laniero fino al 5-5 e sul 6-6 si è proceduto col tie-break concluso 12-10 per il Park con ben 3 set point sprecati per Prato. Nel secondo set equilibrio fino al 5-5, con le pratesi che sono riuscite ad imporre un break alle liguri e a vincere 7-5. A questo punto il super tie break ha deciso la sfida: il duo pratese ha commesso troppi errori fino al 9-5 per le avversarie, che però hanno dovuto attendere l’errore in risposta di Dinu sul 9-8 per far esplodere la festa.

"Peccato perchè siamo state in gara fino alla fine, ma sappiamo che il doppio è diverso dal singolare e le differenze si assottigliano – spiega Claudia Romoli, capitana del Tc Prato – ci proveremo il prossimo anno e mi dispiace non aver potuto schierare Lucrezia Stefanini per un infortunio: sono sicura che la sua presenza avrebbe fatto la differenza". Dall’altra parte brindisi e festa per il Park Genova: "Le ragazze sono state incredibili – sorride capitan Giorgia Buchanan – Hanno messo in campo grande intensità e coraggio dimostrando di essere giocatrici vincenti. Ritornare in A1 dopo 40 anni è per noi un grande risultato". Delusione per il direttore sportivo del Tc Prato, Franco Mazzoni: "Ci credevamo – conclude – è mancato un po’ di affiatamento nei momenti cruciali e il Park è stato bravo ad approfittarne. Noi continueremo a cercare di dare spazio alle nostre giocatrici più giovani e sono sicuro che la squadra potrà tornare presto in A1".