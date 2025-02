Il Terranuova è impantanato. Ko nel terzo scontro diretto

TERRANUOVA TRAIANA 1 OSTIAMARE 3

TERRANUOVA TRAIANA (4-1-4-1): Timperanza, Bega, Saitta, Massai (1’ s.t. Cappelli), Privitera (1’ s.t. Sacconi), Zhupa (28’ s.t. Tassi), Senzamici, Iaiunese, Mannella, Marini, Degl’Innocenti. A disposizione: Morandi, Grieco, Lischi, Dini, Cardo, Montanari. All. Meniconi (Becattini squalificato)

OSTIAMARE (3-4-3): Morlupo, Cabella (32’ s.t. Peres), Pinna, Frosali, Camilli (18’ s.t. Mercuri), Rasi (28’ s.t. Lazzeri), Proietti, Vagnoni, Persichini, Mbaye (20’ s.t. Sacko), Pontillo (45’ s.t. Checchi). A disposizione: Calabrese, Marrali, De Crescenzo, Morano. All. Minincleri.

Arbitro: Ismail di Rovereto (Innocenzi-Benedetti)

Reti: 5’ pt Camilli, 48’ pt Persichini, 25’ st Persichini (R), 35’ st Iaiunese

Note: ammoniti Camilli, Senzamici, Meniconi, Marini, Peres, Mercuri.

TERRANUOVA – Terza sconfitta nel terzo scontro diretto per il Terranuova Traiana, che deve arrendersi per 1-3 all’Ostiamare del nuovo proprietario Daniele De Rossi. Non cambia molto la classifica, ma la salvezza diretta è sempre più lontana per i ragazzi di Becattini. Il risultato si sblocca grazie a un gol da palla ferma. Pinna batte una punizione in favore dei laziali, intercetta il neo arrivato Camilli, che segna la sua prima rete con la maglia biancoviola. Alla mezzora ci riprova ancora il numero 9 della compagine romana, ma Timperanza stavolta blocca. Prova a replicare il Terranuova con una conclusione chirurgica di Marini al 36’ e in questo caso è Morlupo a respingere con i pugni. Doccia fredda sul finale per i padroni di casa. Privitera perde il controllo in favore di Camilli, che ha buon gioco nel servire Persichini che non sbaglia. Alla ripresa decide un fallo in area di Senzamici su Sacko nella ribattuta di un corner: per l’arbitro è rigore per gli ospiti, realizzato da Persichini. Il gol della bandiera è affidato al destro di Iaiunese, grazie ad un traversone di Mannella. I terranuovesi spingono fino all’ultimo, ma non c’è più modo di colmare le distanze.

F.T.