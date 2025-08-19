Il torneo di tennis da giovedì a Cervia. ’Bianco & Legno’ al via

Torna Bianco & Legno, il torneo-esibizione che vede i giocatori sfidarsi in abbigliamento vintage con racchette di legno da giovedì a domenica che coinvolgerà il Centro Tennis Lungomare, Circolo Tennis Cervia-Milano Marittima, Polisportiva 2000, Circolo Ten Pinarella, Circolo Tennis Hotel MarePineta.

La grande novità di questa edizione è che l’evento si svolge contemporaneamente nei Circoli di Tennis di Cervia e Milano Marittima con campi in terra rossa. "L’idea è nata per divertimento tra amici – racconta il maestro Giancarlo Coffari, uno degli ideatori della manifestazione insieme a Gianluca Bagnara e Paolo Zamagna –, quella cioè di giocare a tennis come una volta, in tutto e per tutto. Poi ci è sembrato interessante creare una manifestazione per fare anche del bene".

Gli sportivi, appassionati e curiosi scendono in campo vestiti rigorosamente di bianco e con racchette di legno, per sfidarsi come in match d’altri tempi. Al bando dunque le moderne racchette leggere in carbonio e divise variopinte. Come lo scorso anno, inoltre, i proventi della manifestazione saranno devoluti in beneficenza.

Ilaria Bedeschi