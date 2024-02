Il trofeo Città di Forlì di Scherma. Circolo forlivese, argenti per ragazzi e ragazze

Diviso in due tappe, è andato in scena il Trofeo Città di Forlì: prima è toccato alle categorie Under 14, a squadre, e Under 10, poi gli Assoluti hanno gareggiato in una competizione dall’elevato tasso tecnico.

Nella categoria Ragazzi-Allievi La squadra del Circolo Schermistico Forlivese ha conquistato la medaglia d’argento: in pedana Lorenzo Balelli, Luca Castellani, Ernesto Spazzoli e Dario Moreni. Stesso risultato per Francesca Spinelli, Luna Onofrei e Matilde Palmieri che, nella categoria femminile, hanno chiuso seconde. Quinto posto, invece, per la seconda squadra con Valentina Francisconi, Lucia Naldini, Maria Domenica D’Agostini e Viola Bolognesi. Trionfo forlivese nella categoria Maschietti/Giovanissimi con Luca Lombini, Filippo Fiori, Dario Bassi ed Ettore Gentilini. Terzo posto per Forlì2 (Pietro Navacchia, Luca Gramellini e Matias Paparella), bene anche Forlì3 (Giacomo Gimelli, Filippo Reseda, Leon Zamboni e Giulio Mazzotti) in 8ª posizione.

Tra le Bambine/Giovanissime seste Noemi Canducci, Adele Amico, Anita Scarpellini e Ilenia Di Gregorio. Tra gli Under 10 si sono messi in evidenza Giulio Gentilini, Leonardo Bagattoni, Enrico Soglia, Anita Casacci ed Edoardo Berti (Prime Lame), nonchè Pietro Guarini, Yulia Fantini, Elena Savadori e Leonardo Mantellini (Esordienti). Ad aggiudicarsi la prova maschile tra gli Assoluti, è Riccardo Masarin (Giardino Milano), che in finale ha superato 15-14 il forlivese Leonardo Cortini. Terzo – con Pietro Nicoli (Circolo Castelfranco Veneto) – un altro forlivese, Adriano Rocco. Si sono piazzati dal 5º al 7º posto Riccardo Magni, Fabrizio Di Marco e Marco Malaguti. Tra le donne Asia Vitali battuta 15-14 in finale: è comunque seconda. Terze Mariachiara Testa e la trevigiana Alice Spinelli. Bene anche Viola Casali, quinta.

u. b.