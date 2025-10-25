Il trofeo clou. Meroni e Leonini trionfano al Fratelli Stefanelli

Si è conclusa domenica, tra applausi e grande partecipazione, la settimana interamente dedicata allo sport delle bocce, che ha visto il suo momento clou con il Trofeo Fratelli Stefanelli, prestigiosa gara nazionale a coppie che ha richiamato a Pieve a Nievole alcuni tra i nomi più illustri del panorama boccistico nazionale. Un appuntamento questo che si è quindi confermato come un vanto per l’intero territorio non solo provinciale, ma regionale.

Durante la giornata, il numeroso pubblico presente ha potuto assistere a incontri di altissimo livello tecnico e agonistico, che hanno confermato quanto questo sport sappia ancora regalare emozioni e spettacolo. A imporsi nel torneo è stata la coppia Claudio Meroni e Simone Leonini della Familiare Tagliuno di Bergamo, che in finale ha avuto la meglio su Stefano Vaiani e Renzo Marchetti della Montecatini Avis. I bergamaschi hanno offerto una prestazione impeccabile per tutta la giornata, sfoggiando giocate di grande classe e dimostrando perché vengono

considerati tra i migliori interpreti della specialità.

Da segnalare l’eccellente percorso della coppia biancoceleste Vaiani-Marchetti, capace di

superarsi in tutte le partite disputate nella propria categoria e di conquistare una meritatissima finale, pur dovendo infine cedere di fronte a un’avversaria che ha dimostrato di essere di un livello superiore.

La manifestazione ha anche riacceso il dibattito su una regola che da tempo fa discutere nel mondo boccistico: la possibilità di far gareggiare insieme atleti di categorie diverse (A, B e C). Una norma che, come osservano molti appassionati, spesso porta a finali ’sproporzionate’, in cui si ritrovano di fronte giocatori di esperienze e capacità molto differenti, una sorta di ’Davide contro Golia’ che rischia di scoraggiare le società più piccole e di frenare la crescita del movimento.

Le premiazioni si sono svolte alla presenza delle autorità locali e della famiglia Stefanelli, che ha voluto rendere omaggio ai tre uomini a cui è dedicato il trofeo, figure che tanto hanno dato alla bocciofila pistoiese e al movimento sportivo della zona. L’evento, organizzato con grande cura dall’ADS Pieve a Nievole, ha rappresentato una splendida occasione di sport, amicizia e memoria condivisa.

Questa la classifica finale del Trofeo Fratelli Stefanelli 2025: al 1° posto Claudio Meroni e Simone Leonini (Familiare Tagliuno di Bergamo), al 2° posto Stefano Vaiani e Renzo Marchetti (Montecatini Avis), al 3° posto Giacomo Lorenzini e Romeo Simoncini dell’Ads Pieve a Nievole, al 4° posto Gian Domenico Pellegrinotti e Luigi Casali (Ads Garfagnana ).