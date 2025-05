Il Trofeo del World Rugby U20 Championship arriva a Calvisano per il Memorial Alfredo Gavazzi

Quando mancano due mesi al calcio d’inizio del World Rugby U20 Championship, che l’Italia ospiterà per la terza volta, il trofeo iridato si appresta a lasciare Rovigo - dove tornare il 19 luglio per essere sollevato al cielo dalla Nazionale vincitrice della Finale - ed a fare rotta su Calvisano. La cittadina bresciana, casa della Società fondata dal past president federale Alfredo Gavazzi, scomparso nel 2022, e cinque volte Campione d’Italia, è la seconda tappa del Trophy Tour che la Federazione Italiana Rugby, insieme a World Rugby, ha organizzato per promuovere nei territori sede di gara, e non solo, il Mondiale giovanile italiano. Calvisano era stata sede di gara del Mondiale U20 già nel 2015, quando la Lombardia aveva ospitato l’intera edizione (Finale di Cremona vinta dai Baby Blacks neozelandesi): il Trofeo sarà esposto oggi allo Stadio “San Michele” in occasione del trofeo giovanile Memorial “Alfredo Gavazzi”, dedicato proprio alla memoria del dirigente bresciano che ha guidato la FIR dal 2012 al 2021. Paolo Vaccari, VicePresidente Vicario della FIR e una delle leggende del rugby italiano, che da Calvisano ha intrapreso una lunga carriera, ha dichiarato: "Siamo felici di portare a Calvisano il Trofeo e di farlo in concomitanza con il Memorial che porta il nome di un dirigente che ha dato tutto se stesso al rugby italiano. Alfredo credeva nell’importanza dei giovani e ha dedicato tutta la sua carriera alla formazione degli atleti del futuro" A.S.