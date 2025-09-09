Il Trofeo di ’Ranapastu’. Retrorunning, Venturelli imprendibile. Dominio dell’Atletica Zocca

Ancora una prestazione sopra le righe degli atleti dell’Atletica Zocca, protagonisti alla 20esima edizione del Trofeo di ’Ranapastu’, tradizionale appuntamento di fine estate per il circuito Uisp di retrorunning, un tortuosissimo circuito di 250 metri da ripetere 6 volte per 1500 metri totali, svoltasi a Pasturana, in provincia di Alessandria.

Per la società zocchese erano presenti il vignolese e campione italiano in carica Alberto Venturelli e il bolognese Francesco Del Carlo al rientro dopo un grave infortunio, entrambi al via nella Classe Assoluti. Allo sparo consueta partenza fulminea del 41enne Venturelli che concludeva il primo giro in 57’’ lasciando le briciole agli inseguitori e mantenendo un passo forsennato fino a metà gara (girata col tempo monstre di 3’20").

Negli ultimi tre giri l’atleta vignolese abbassava i ritmi concedendosi gli applausi del pubblico e chiudendo a braccia alzate in 7’17", precedendo l’ottimo Mauro Braccini (Atletica Novese) che ha fatto segnare il tempo di 8’11’’ e poi il compagno di squadra Francesco Del Carlo a 13’21".